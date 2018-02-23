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Минкавказ предложил ввести ежемесячную отчетность субъектов по платежам в ТЭК

Экономика и бизнес
23 февраля, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

В Министерстве по делам Северного Кавказа отметили позитивную динамику в топливно-энергетическом комплексе в регионах СКФО

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа рассматривает возможность ввести для субъектов ежемесячную отчетность по платежам и погашению задолженностей в топливно-энергетическом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам заседания, посвященного актуализации дорожный карт и улучшению ситуации в ТЭК.

"В ходе заседания было предложено проработать единые основные показатели отчетности выполнения дорожных карт и рассмотреть возможность предоставления данных по текущим платежам и погашению существующей задолженности в ТЭК ежемесячно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для каждого из субъектов СКФО утверждены дорожные карты по улучшению ситуации в ТЭК, определены ключевые показатели эффективности и ответственные за их достижение лица. По словам замглавы ведомства Игоря Кошина, в целом в топливно-энергетическом комплексе Северного Кавказа в последнее время наблюдается позитивная динамика: снижаются потери энергоресурсов, улучшается платежная дисциплина.

"При этом не все регионы вышли на стопроцентную оплату. Поэтому наша задача - создать условия для своевременных платежей и предотвращения накопления задолженности. Особый фокус - на разработку эффективного механизма отчетности по принятым дорожным картам и информативный, четкий мониторинг. Такой комплексный подход повысит контроль и персональную ответственность всех участников - и представителей ресурсосберегающих компаний, и муниципальных властей, и глав субъектов", - приводят слова Кошина в пресс- службе.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года собираемость платежей за электроэнергию с населения регионов Северного Кавказа достигла 85%.

В октябре ТАСС сообщал со ссылкой на руководство ПАО "МРСК Северного Кавказа", что долги субъектов Северо- Кавказского федерального округа за потребленную электроэнергию превышает 22,8 млрд рублей, а прирост задолженности с начала года составил 2,75 млрд рублей.

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