AFP: профсоюзы пригрозили в ближайшее время возобновить забастовку в Air France

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Профсоюзы пилотов, бортпроводников и наземного персонала Air France выступили в пятницу с предупреждением, что готовы в ближайшее время провести новую забастовку, подобную той, что прошла в четверг. Об этом сообщило AFP со ссылкой на данные, полученные от представителей профсоюзов по завершении их переговоров с руководством крупнейшей французский авиакомпании.

Отмечается, что совещание, на котором может быть принято решение о проведении новой забастовки, намечено на 5 марта.

Как подчеркивается в заявлении, "руководство Air France осталось глухо к выдвигаемым законным требованиям трудящихся". Профсоюзы, летный и наземный технический персонал компании требуют увеличения заработных плат на 6%, тогда как руководство авиаперевозчика согласно лишь на общую добавку к зарплате в 1% и возможность повышения персональных выплат летному персоналу на 1,4%.

Генеральный директор авиакомпании Франк Тернер считает требования профсоюзов "необоснованными и нереалистичными". Он подчеркнул, что подобные расходы по фонду зарплаты обойдутся Air France в €240 млн, сообщило агентство.

Успешная забастовка

Профсоюзные лидеры, рассматривая сложившуюся ситуацию, особо подчеркнули, что забастовка, проведенная в четверг, "увенчалась успехом". В ней приняли участие 39% летчиков, 37% от общего числа бортпроводников и 38% наземного персонала. Согласно данным самой компании, бастовали 22% из тех, кто должен был по расписанию выйти на работу в четверг.

Согласно данным, ранее распространенным авиакомпанией, в день забастовки она вынуждена была отменить половину дальних рейсов. Всего было осуществлено 75% запланированных полетов, в их числе - три четверти рейсов средней протяженности. Авиаперевозчик также вынужден был аннулировать около 15% ближних перелетов.

Согласно данным AFP, операционная прибыль группы Air France - KLM увеличилась в 2017 году на 42% и составила около €1,488 млрд. Объем пассажироперевозок возрос по итогам прошлого года почти до 99 млн человек.

Air France была образована в октябре 1933 года. В мае 2004 году компания объединилась с авиакомпанией KLM. В настоящий момент авиаперевозчик осуществляет рейсы почти в 200 пунктов назначения.