ФК "Открытие" передаст проблемные активы на $10 млрд в банк "плохих долгов"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" передаст в специальную банковскую структуру проблемные активы на сумму не менее $10 млрд, сообщил в интервью телеканалу Bloomberg глава банка Михаил Задорнов.

"Нам нужно около трех-четырех месяцев на создание этой структуры. Активы, которые можно назвать "плохими", будут переданы в этот банк, и их сумма составит не менее $10 млрд", - сказал он.

Создаваемая под проблемные активы структура будет иметь банковскую лицензию и особый режим требований к капиталу. Она не будет полностью докапитализирована. По словам главы банка, средства нужны будут не для докапитализации, а для финансирования активов, под которые она и создается.

Решение о разделении активов на профильные и непрофильные и проблемные будет принято в течение двух-трех недель, отметил Задорнов.

22 февраля в интервью Reuters глава банка ФК "Открытие" назвал вероятными кандидатами на роль банка для "плохих" активов "Траст" и Рост-банк.

С августа 2017 года банк "ФК Открытие" находится в процедуре санации. Функции временной администрации по управлению банком ЦБ передал Фонду консолидации банковского сектора. С 1 января 2018 года председателем правления банка является бывший глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.