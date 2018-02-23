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ФК "Открытие" передаст проблемные активы на $10 млрд в банк "плохих долгов"

Экономика и бизнес
23 февраля, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Специальная структура будет иметь банковскую лицензию и особый режим требований к капиталу

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" передаст в специальную банковскую структуру проблемные активы на сумму не менее $10 млрд, сообщил в интервью телеканалу Bloomberg глава банка Михаил Задорнов.

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"Нам нужно около трех-четырех месяцев на создание этой структуры. Активы, которые можно назвать "плохими", будут переданы в этот банк, и их сумма составит не менее $10 млрд", - сказал он.

Создаваемая под проблемные активы структура будет иметь банковскую лицензию и особый режим требований к капиталу. Она не будет полностью докапитализирована. По словам главы банка, средства нужны будут не для докапитализации, а для финансирования активов, под которые она и создается.

Решение о разделении активов на профильные и непрофильные и проблемные будет принято в течение двух-трех недель, отметил Задорнов.

22 февраля в интервью Reuters глава банка ФК "Открытие" назвал вероятными кандидатами на роль банка для "плохих" активов "Траст" и Рост-банк.

С августа 2017 года банк "ФК Открытие" находится в процедуре санации. Функции временной администрации по управлению банком ЦБ передал Фонду консолидации банковского сектора. С 1 января 2018 года председателем правления банка является бывший глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

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