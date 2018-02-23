Юнкер предупредил, что ЕС придется сокращать свои бюджетные расходы после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен будет сокращать свои бюджетные расходы после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, главной темой которого стало обсуждение семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы.

"Нам придется сократить две самые крупные европейские программы - Общую аграрную политику и политику Сбалансированного развития регионов ЕС (Cohesion policy). Если мы этого не сделаем, нам придется на 45% сокращать все остальные программы ЕС", - подчеркнул он.

Юнкер также отметил, что эти сокращения расходной части бюджета ЕС будут неизбежно сопровождаться ростом взносов государств ЕС в бюджет сообщества.

"Эта дискуссия на саммите прошла лучше, чем я опасался. 14-15 (из 28) государств ЕС выразили на саммите готовность увеличить взносы в бюджет ЕС", - сказал он.

Впрочем, по сообщениям источников в делегациях государств ЕС, вопрос о том, насколько должны быть увеличены национальные взносы в бюджет Евросоюза на нынешнем саммите не обсуждался, и никаких практических обязательств страны сообщества на себя пока не принимали.