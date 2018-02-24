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Вернувшийся в Россию предприниматель из "списка Титова" отпущен под обязательство о явке

Экономика и бизнес
24 февраля, 0:58 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, февраля. /ТАСС

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин обвинялся в присвоении 10 млн рублей заемных средств

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Следователь избрал вернувшемуся в Россию бизнесмену Андрею Каковкину из составленного уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым списка меру пресечения в виде обязательства о явке. Об этом сообщил ТАСС в субботу омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

Как ранее сообщил Титов на своей странице в Facebook, ростовского бизнесмена Андрея Каковкина, который одним из первых подал заявку в список, отпустили к семье. Предприниматель обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. Это первый бизнесмен из "списка Титова", который приехал в Россию и явился в правоохранительные органы.

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"Следователь избрал меру пресечения согласно ст. 112 УПК РФ - обязательство о явке. Безусловно, это беспрецедентный случай ", - сказал Хуруджи.

По словам Хуруджи, в отношении Каковкина были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Он находился в федеральном розыске.

3 февраля Титов сообщил, что президенту Владимиру Путину передан список предпринимателей из РФ, желающих вернуться на родину, но при этом скрывающихся в Великобритании от российского правосудия. Список бизнесменов, подготовленный Титовым, включает 16 фамилий.

По мнению уполномоченного, судебные дела этих бизнесменов можно подвергнуть пересмотру. Титов ранее заявлял, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что администрация президента получила составленный Титовым список, и отметил, что каждый случай требует отдельного рассмотрения.

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Титов, Борис Юрьевич
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