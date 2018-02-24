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Кабмин одобрил проект транзитных железнодорожных перевозок между Монголией и Россией

Экономика и бизнес
24 февраля, 7:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Документ подразумевает гибкую тарифную политику

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МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между Россией и Монголией, предусматривающего новые условия для перевозок внешнеторговых грузов по железной дороге между государствами-партнерами и третьими странами. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Цель соглашения - создание условий для перевозок железнодорожным транспортом внешнеторговых грузов по территории государств сторон в третьи страны", - говорится в пояснительной записке к документу.

Соглашение подразумевает гибкую тарифную политику и обеспечение конкурентоспособности тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на долгосрочной основе. Кроме того, будут созданы облегченные условия для процедур пересечения государственной границы для грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, и обеспечен сбалансированный рост объемов перевозок и развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также условия для беспрепятственного выхода к морю для экспортеров Монголии.

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