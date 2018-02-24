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Кабмин назначил дорогу федерального значения для облегчения доступа к Керченскому мосту

Экономика и бизнес
24 февраля, 8:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Автомобильная дорога связывает между собой магистрали общего пользования федерального значения и обеспечивает более короткий маршрут по направлению из центральной части России к мосту

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МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о включении автомобильной дороги "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь" в перечень дорог федерального значения. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Включение автомобильной дороги в перечень необходимо для формирования автомобильного подхода к Керченскому мосту по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию, будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети", - указано в пояснительной записке к документу.

Автомобильная дорога общей протяженностью 151,712 км проходит по одному из основных транспортных направлений Краснодарского края, связывает между собой автомобильные дороги общего пользования федерального значения и обеспечивает более короткий маршрут по направлению из центральной части России к Керченскому мосту и паромным переправам по сравнению с существующими маршрутами по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (А-146 Краснодар - Верхнебаканский и М-4 "Дон").

Как отмечается, передача дороги в федеральную собственность "позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учетом реконструкции имеющихся "узких мест", что необходимо в контексте формирования эффективной транзитной транспортной сети Краснодарского края".

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