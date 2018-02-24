Кабмин уполномочил Минтруд назначать выплаты в связи с появлением первого ребенка

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее полномочия Министерства труда по установлению порядка ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"В связи с этим подписанным постановлением закреплены новые полномочия Минтруда России по установлению порядка осуществления выплаты и обращения за ее назначением, перечня необходимых документов, а также, по согласованию с Минфином России, по разъяснению порядка единообразного применения норм Федерального закона №418-ФЗ в субъектах Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, контроль и надзор за качеством исполнения переданных Минтруду полномочий поручен Роструду.

Федеральный закон №418 "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" был принят в конце декабря 2017 года. Выплата предоставляется на ребенка в возрасте до полутора лет. Первично его назначают сроком на один год, по истечении этого срока подается новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 1,5 лет.