Spiegel: около 11 тыс. машин BMW в Германии могут быть затронуты дизельным скандалом

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Немецкий автопроизводитель BMW также может быть причастен к манипуляциям с дизельными двигателями. Как сообщил в субботу еженедельник Der Spiegel, концерн сам обнаружил на нескольких моделях некачественное программное обеспечение (ПО) по замеру выхлопов.

Затем представители компании сообщили надзорным органам, что по крайней мере в двух моделях пятой и седьмой серии стоят программы, которые способны манипулировать данными о вредных выбросах. По предварительным данным, на территории Германии могут находиться до 11 тыс. транспортных средств производства BMW, на которых может стоять такое ПО. Как именно оно функционирует, не уточняется.

Как сообщили представители концерна журналу, эти программы изначально предназначались для других машин и на пятую и седьмую серию были "установлены по ошибке". Из-за них система выбросов "не функционирует оптимально". Но при этом в компании указали, что речь не идет об устройствах, которые отключали бы датчики выбросов полностью.

Как пишет DPA, BMW собирается теперь отозвать 11 тыс. машины для доработки.

Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они существенно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

21 июля прошлого года Der Spiegel сообщил, что пять автопроизводителей - Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler - с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству, стоимости, поставщикам деталей для автомобилей и даже по установке механизмов для очистки выхлопных газов в дизельных машинах.