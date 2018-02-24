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"Роснефть" получила право участия в лицензионном раунде в Бразилии

Экономика и бизнес
24 февраля, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Отмечается, что Rosneft Brasil будет претендовать на сухопутный блок нефтегазовых участков

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Rosneft Brasil, дочерняя компания "Роснефти", примет участие в 15-м лицензионном раунде на нефтегазовые участки в Бразилии, который пройдет в марте 2018 года. Об этом сообщает бразильское Национальное нефтегазовое агентство (ANP).

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Согласно агентству, на данный момент в общей сложности были одобрены 14 заявок от компаний, 12 из которых иностранные.

Отмечается, что нововведением в 15 раунде станет раздельное предложение на сухопутные и морские участки. В частности, Rosneft Brasil вместе с тремя другими компаниями - Parnaiba Gas Natural, Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras и Cobra Brasil Servicos, Comunicacoes e Energia S.A. - будет претендовать на сухопутный блок.

В морском блоке примут участие BP Energy do Brasil Ltda., Chevron Brazil Ventures Llc., Exxonmobil Exploracao Brasil Ltda., Murphy Exploration & Production Company, Petronas Carigali Sdn Bhd, Premier Oil do Brasil Petroleo e Gas Ltda., QPI Brasil Petroleo Ltda., Repsol Exploracao Brasil Ltda., Shell Brasil Petroleo Ltda., Total E&P do Brasil Ltda. и Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras.

В рамках 15-го раунда Бразилия предложит 70 участков общей площадью 95,5 тыс. кв. км.

В феврале прошлого года Rosneft Brasil приступила к бурению первой разведочной скважины в бассейне Солимойнс в Бразилии. Проект Солимойнс включает 18 лицензионных участков на общей площади около 37 тыс. кв. км. Участки содержат 11 открытых залежей углеводородов, ресурсы которых были оценены D&M и составляют 666 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории С3 (из них 95% ресурсов составляет природный газ). Перспективные ресурсы нефти составляют 371 млн баррелей, перспективные ресурсы газа - 1,206 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

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