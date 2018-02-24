В Комиссии рынка финансов и капитала заявили, что в Латвии нет банковского кризиса

РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Банковского кризиса в Латвии нет, есть лишь проблемы с отдельным банком. Об этом заявил в субботу руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в связи с ситуацией вокруг банка ABLV, обвиненного в отмывании денег.

"В Латвии нет банковского кризиса, ситуация связана с одним банком. Это кризис в одном банке", - сказал он.

"Общий объем депозитов в банках Латвии держится на уровне €20 млрд. Этот объем не меняется, поэтому можно сделать вывод, что банки ситуацию контролируют", - добавил глава комиссии.

Ранее в субботу Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что латвийский банк ABLV, обвиненный ранее в отмывании денег, будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии, поскольку в банке "имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме [ЕНМ]". ЕЦБ также установил признаки наступающего краха и в дочернем банке ABLV в Люксембурге.

Правление ЕНМ в свою очередь констатировало, что никаких действий для урегулирования ситуации в этих банках не требуется, так как они не отвечают интересам общества. В этой связи "будет проведена ликвидация этих банков в соответствии с законодательством Латвии и Люксембурга соответственно", сообщил ЕЦБ.