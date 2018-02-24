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Премьер Латвии заявил, что страна сделала недостаточно для борьбы с отмыванием средств

Экономика и бизнес
24 февраля, 14:33 UTC+3 РИГА РИГА 24, февраля. /ТАСС

Ранее руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш заявил, что в Латвии нет банковского кризиса, а есть проблемы с отдельным банком

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РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Предпринятых Латвией в последние годы усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма оказалось недостаточно. Такое мнение высказал в субботу премьер-министр республики Марис Кучинскис, комментируя скандал с латвийским банком ABLV.

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"В последние годы Латвия предприняла определенные действия в сфере надзора за банковским сектором, чтобы предотвратить приток в финансовый сектор денег, связанных с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием , - указано в заявлении премьера. - Однако они оказались недостаточными для того, чтобы добиться более активного уменьшения удельного веса клиентов из категории риска и предотвратить участие банковского сектора Латвии в деятельности, которая не отвечает международной практике и праву".

"Я убежден как в стабильности финансового сектора в Латвии, так и в способности предпринимать значительные шаги для восстановления репутации банковского сектора", - добавил Кучинскис. По его словам, с целью улучшения надзора за финансовой системой государства на 26 февраля запланировано внеочередное заседание совета по надзору за финансовым сектором. Этот вопрос также будет включен в повестку ближайшего заседания кабинета министров Латвии.

Ранее в субботу руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш заявил, что в Латвии нет банковского кризиса, а есть лишь проблемы с отдельным банком. По его словам, общий объем депозитов в банках Латвии держится на уровне €20 млрд и не меняется, что означает, что банки контролируют ситуацию.

Реакция минфина

Банки в Латвии, которые обслуживают счета нерезидентов, должны рассматривать скандал с ABLV как сигнал к реформам. Об этом в субботу заявила на внеочередной пресс-конференции министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола.

"Это не проблемы ликвидности, это проблемы репутации банка, - сказала она. - И это четкий сигнал для остальных банков Латвии, которые занимаются обслуживанием нерезидентов - изменения должны происходить быстрее, чем раньше, несмотря на проделанную уже работу".

По словам министра, латышские банки обязуют выплачивать новую пошлину на финансовые перечисления клиентов с повышенной степенью риска. Это, по мнению главы минфина, сделает Латвию "непривлекательной для денег сомнительного происхождения".

Заявление ЕЦБ

В субботу Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что латвийский банк ABLV, обвиненный ранее в отмывании денег, будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии, поскольку в банке "имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме (ЕНМ)". ЕЦБ также установил признаки наступающего краха и в дочернем банке ABLV в Люксембурге, вследствие чего решил, что тот также будет ликвидирован.

Латвийский банк ABLV ранее в субботу отметил, что выполнил все необходимые для возобновления деятельности банка требования КРФК, аккумулировав в течение четырех рабочих дней для повышения ликвидности €1,36 млрд, что обеспечивает 86% от всех запрошенных депозитов. Этого, по данным кредитного учреждения, было достаточно, чтобы банк мог возобновить платежи и выполнять поручения клиентов, однако "по политическим причинам банку не дала была такая возможность".

Правление банка подчеркнуло, что объем его активов достаточен для удовлетворения требований всех клиентов и кредиторов.

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Коррупционный скандал вокруг главы центробанка Латвии
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