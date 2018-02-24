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"Газпром" вновь обновил рекорд по суточному экспорту газа в Европу

Экономика и бизнес
24 февраля, 15:39 дата обновления: 24 февраля, 15:49 UTC+3

Компания поставила потребителям 652,8 млн куб. м топлива

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МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Газпром" 23 февраля третий раз за последние три дня обновил абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье, говорится в сообщении российского газового холдинга.

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"Потребителям было поставлено 652,8 млн куб. м - на 7,1 млн куб. м больше, чем 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум", - отмечается в сообщении.

Как сообщал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, в 2017 году холдинг увеличил добычу газа по сравнению с 2016 годом на 12,4% - до 472 млрд куб. м, а экспорт газа в Европу - на 8,1%, до 193,6 млрд куб. м.

В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северо-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы. Рекордный объем газа ушел в Германию - 53,4 млрд куб. м (рост на 7,1%), исторический максимум был в Австрии, где закупка выросла на 40%, до 8,5 млрд куб. м, и Нидерландах - 4,6 млрд куб. м (рост на 9,7%). Еще один рекорд "Газпром" поставил в Дании: рост на 1,9% к максимальному показателю 2016 года - до 1,75 млрд куб. м.

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