CNN: компании США отказываются от сотрудничества с Национальной стрелковой ассоциацией

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Крупные американские компании массово отказываются от дальнейшего сотрудничества с Национальной стрелковой ассоциацией (НСА) США после трагедии, произошедшей в школе в штате Флорида, где жертвами стрельбы стали 17 человек. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, все больше американских предприятий и фирм начинают дистанцироваться от НСА, являющейся главной организационной структурой оружейного лобби в США. Многие представители общественности недовольны позицией, которую заняла ассоциация, отказывающаяся признавать необходимость ужесточения контроля за оборотом оружия, в частности повышения возрастного порога при продаже длинноствольного оружия в США до 21 года.

Так, авиакомпании Delta Airlines и United Airlines объявили, что прекращают предоставлять скидки на авиаперелеты членам НСА, и попросили ассоциацию удалить упоминания о наличии партнерских связях с ними с ее интернет-сайта.

Кроме того, от сотрудничества с ассоциацией отказались компания по прокату автомобилей Hertz, Первый национальный банк Омахи, сети отелей Best Western и Wyndham, страховая компания MetLife.

Огонь в школе города Паркленд во Флориде открыл 14 февраля ее бывший ученик, ранее исключенный за нарушения дисциплины. 19-летний Николас Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, и имел при себе большой запас патронов. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

После этой трагедии в США вновь зазвучали призывы к ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия. Уцелевшие учащиеся школы Паркленда объявили о намерении организовать 24 марта марши в Вашингтоне и других городах США, чтобы привлечь внимание властей к ситуации. Президент Дональд Трамп заявил ранее, что поддержит повышение возрастного порога при продаже длинноствольного оружия с 18 лет до 21 года.