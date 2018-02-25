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AP: Toyota и Hyundai объявили об отзыве около 110 тыс. автомобилей из-за дефектов

Экономика и бизнес
25 февраля, 2:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, февраля. /ТАСС

Компании обязуются устранить дефекты бесплатно

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НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Японская компания Toyota и южнокорейский автопроизводитель Hyundai отзывают в Северной Америке в общей сложности около 110 тыс. автомобилей из-за заводских дефектов. Об этом сообщило в субботу агентство The Associated Press.

По его данным, Toyota объявила об отзыве около 65 тыс. пикапов модели Tundra и внедорожников Sequoia. В этих машинах в результате брака электронная система контроля устойчивости может отключиться во время движения.

Компания Hyundai сообщила в тот же день об отзыве с североамериканского рынка около 44 тыс. кроссоверов модели Santa Fe из-за проблем с рулевым колесом, которое ненадежно закреплено и может отсоединиться от рулевой колонки.

Официально отзыв начнется в марте 2018 года. Автопроизводителям ничего не известно о возможных ДТП, которые могли иметь место из-за указанных неполадок. Все дефекты компании обязуются устранить бесплатно.

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