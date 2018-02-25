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Альфа-Банк рассчитывает нарастить портфель розничного кредитования в 2018 году на 35-40%

Экономика и бизнес
25 февраля, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Такая динамика может быть достигнута за счет развития сегмента кредитных карт

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Альфа-Банк намерен нарастить портфель розничного кредитования по итогам 2018 года минимум на 35-40%, сообщил журналистам главный финансовый директор кредитной организации Алексей Чухлов в ходе телефонной конференции в воскресенье.

"Мы будем продолжать очень активное развитие розничного кредитования. Мы планируем в 2018 году нарастить наш портфель розницы на 35-40% как минимум", - отметил Чухлов. Он уточнил, что такая динамика может быть достигнута за счет развития сегмента кредитных карт. "Мы сейчас - третий банк в России в этом сегменте, хотим выйти на второе место к 2020 году. Также мы возвращаемся в ипотеку, постепенно будем наращивать этот сегмент, а также классические кредиты в отделениях, и остаемся в потребительском кредитовании", - отметил он.

Чухлов уточнил, что кредитная организация рассчитывает в течение 2018 года войти топ-5 российских банков по ипотечному кредитованию.

Чистая прибыль группы "Альфа-Банк" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год выросла в 1,5 раза и достигла $798 млн против $527 млн в 2016 году. Консолидированный кредитный портфель группы до вычета резервов увеличился на 19,5% до $28,5 млрд, в том числе корпоративный кредитный портфель вырос на 15,3% до $24,1 млрд, розничный увеличился на 49,3% и составил $4,4 млрд.

В банковскую группу "Альфа-Банк" входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании. Альфа-Банк водит в топ-10 российских банков по величине активов. В банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

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