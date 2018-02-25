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"Газпром" обновил рекорд по суточному экспорту газа в Европу

Экономика и бизнес
25 февраля, 16:18 UTC+3

В холдинге отмечают, что рекорд в 655,2 млн куб. м был установлен в субботу - в выходной день, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Газпром" 24 февраля снова (четвертый раз за последние четыре дня) улучшил абсолютный максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье, говорится в сообщении российского газового холдинга.

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"Эта неделя уже стала для "Газпрома" рекордной. Новый исторический рекорд - 655,2 млн кубометров. Рост по сравнению с 23 февраля, когда было достигнуто предыдущее пиковое суточное значение, - 2,4 млн кубометров. При этом новый рекорд был установлен в субботу - в выходной день, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю", - отмечается в сообщении.

Как сообщал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, в 2017 году холдинг увеличил добычу газа по сравнению с 2016 годом на 12,4% - до 472 млрд куб. м, а экспорт газа в Европу - на 8,1%, до 193,6 млрд куб. м.

В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северо-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы.

Рекордный объем газа ушел в Германию - 53,4 млрд куб. м (рост на 7,1%), исторический максимум был в Австрии, где закупка выросла на 40%, до 8,5 млрд куб. м, и Нидерландах - 4,6 млрд куб. м (рост на 9,7%). Еще один рекорд "Газпром" поставил в Дании: рост на 1,9% к максимальному показателю 2016 года - до 1,75 млрд куб. м.

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