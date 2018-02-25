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Глава МИД Португалии надеется на усиление экономических связей с Россией

Экономика и бизнес
25 февраля, 19:16 UTC+3 МАДРИД 25 февраля /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Аугушту Сантуш Силва отметил, что Лиссабон пока "не удовлетворен" объемом двусторонней торговли стран

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МАДРИД 25 февраля /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Португалия надеется на то, что в ближайшем будущем экономические связи с Россией удастся усилить. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел республики Аугушту Сантуш Силва в преддверии своего визита в РФ.

Интервью

Аугушту Сантуш Силва

Глава МИД Португалии: нужно приложить усилия, чтобы восстановить доверие между РФ и ЕС

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Ожидается, что глава ведомства встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Мы хотим обсудить наши двусторонние отношения, уделив особое внимание экономическим вопросам, - рассказал португальский министр. - Мы также были бы заинтересованы в обмене мнениями о наших планах в ООН".

Отвечая на вопрос, доволен ли Лиссабон объемом двусторонней торговли, Сантуш Силва отметил: "Безусловно, я не "удовлетворен". "Но я надеюсь, что Португалия и Россия в ближайшем будущем усилят свои экономические связи, - подчеркнул глава МИД. - В Португалии действительно есть хорошие инвестиционные возможности, и некоторые из наших наиболее важных экспортных товаров - это продукты, которые, я уверен, будут иметь большое признание на российском рынке". По словам министра, в республике существуют и многие другие "интересные сферы инвестиций", как, например, туризм, машиностроение и прочие отрасли промышленности.

"Я хотел бы указать на огромный потенциал туризма в Португалии: уникальное культурное наследие и памятники, яркие города, незабываемые пейзажи, уникальная гастрономия, отличное предложение с точки зрения солнца и пляжей и, помимо всего прочего, безопасность, приветливое отношение и профессионализм", - добавил Сантуш Силва. "Увеличение числа российских туристов, посещающих Португалию, является реальностью, и мы должны стремиться усилить и продвигать это".

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Персоны
Сантуш Силва, Аугушту Лавров, Сергей Викторович
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