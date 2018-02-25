Samsung представил новые смартфоны Galaxy S9 и S9+

БАРСЕЛОНА, 25 февраля. /ТАСС/. Корпорация Samsung представила в Барселоне новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, передает корреспондент ТАСС с презентации компании в рамках Mobile World Congress 2018.

Новинки появятся в продаже в России с 16 марта, а предзаказ будет открыт 25 февраля. Стоимость смартфона Samsung Galaxy S9 составит 59,99 тыс. рублей, а Samsung Galaxy S9+ будет стоить 66,99 тыс. рублей за модель с памятью 64 Гб и 74,99 тыс. рублей за модель с памятью 256 Гб. Гаджеты будут представлены в трех цветах: "черный бриллиант", "титан" и "ультрафиолет".

Построенные на базе 10-нанометрового процессора новые модели оснащены 8-ядерным процессором. Смартфон Galaxy S9 имеет диагональ 5,8 дюймов, оперативную память 4 Гб и встроенную память 64 Гб. Диагональ Galaxy S9+ составляет 6,2 дюйма, смартфон имеет оперативную память 6 Гб и представлен в двух версиях: с 64 Гб встроенной памяти и с 256 Гб. При этом память смартфонов можно расширить до 400 Гб с помощью карты Micro SD. Новинки также получили улучшенную двойную 12-мегапиксельную камеру с режимом сверхзамедленной съемки и высокой чувствительностью и фронтальную камеру 8 Мп.

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Пользователи новых устройств смогут создавать похожие на них эмоджи - функция "селфимоджи" основана на алгоритме машинного обучения. В новых гаджетах от Samsung также предустановлено приложение SmartThings, которое позволяет управлять подключенной бытовой техникой и устройствами умного дома Samsung с помощью смартфона. На устройствах также установлен "умный помощник" Bixby, интегрированный в камеру.

Смартфоны защищены платформой безопасности Samsung Knox 3.1. Новинки поддерживают три способа биометрической аутентификации - по радужной оболочке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. Гаджеты от Samsung впервые поддерживают функцию Dedicated Fingerprint, которая позволяет использовать один отпечаток пальца для разблокировки смартфона, а другой - для доступа к защищенной папке. Встроенный в смартфоны оптический сенсор также позволяет осуществлять контроль состояния здоровья пользователя, в том числе следить за нагрузкой на сердце.