Минск рассчитывает урегулировать вопросы поставок молочной продукции 26 февраля в Москве

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Делегация минсельхозпрода Белоруссии рассчитывает урегулировать в понедельник в Москве вопросы, связанные с заявлением Россельхознадзора о запрете ввоза из республики молочной продукции. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич

"Белорусская делегация отправилась на переговоры, которые планировались утром в понедельник на площадке Евразийской экономической комиссии, - сказал Маринич. - Планируем урегулировать все вопросы в течение дня".

Белорусскую делегацию на переговорах возглавляет вице-премьер белорусского правительства Михаил Русый.

В четверг о возможной встрече с представителями Белоруссии по вопросу поставок молочной продукции на рынок РФ сообщала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Россельхознадзор в минувший четверг сообщил о запрете с 26 февраля поставок молока и отдельных видов молочной продукции из Белоруссии.

Под ограничения, помимо молока, попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, сухие, консервированные и сгущенные сливки; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки; концентрата сывороточного и молочного белка. Свое решение Россельхознадзор объяснил "продолжающимся поступлением в на российский рынок небезопасной белорусской молочной продукции". Запрет на импорт введен до проведения переговоров с ветеринарной службой Белоруссии и урегулирования ситуации.