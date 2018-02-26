Рубль вырос к доллару и евро на фоне решений Fitch и S&P по рейтингам России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 60 копеек и составил 55,92 рубля.

Курс евро упал на 68 копеек, до 68,95 рубля.

При этом курс доллара опустился ниже отметки 56 рублей впервые со 2 февраля, а курс евро упал ниже 69 рублей впервые с 23 января.

Российская валюта укрепляется к доллару и евро на фоне решений рейтинговых агентств Fitch и S&P по суверенным рейтингам России. В частности, Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- с "позитивным" прогнозом. S&P при этом повысило кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня BBB- с прежнего спекулятивного уровня BB+, а прогноз по рейтингам изменило с "позитивного" на "стабильный".