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Рубль вырос к доллару и евро на фоне решений Fitch и S&P по рейтингам России

Экономика и бизнес
26 февраля, 10:05 дата обновления: 26 февраля, 10:33 UTC+3

Курс доллара упал ниже 56 рублей

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 60 копеек и составил 55,92 рубля.

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Курс евро упал на 68 копеек, до 68,95 рубля.

При этом курс доллара опустился ниже отметки 56 рублей впервые со 2 февраля, а курс евро упал ниже 69 рублей впервые с 23 января.

Российская валюта укрепляется к доллару и евро на фоне решений рейтинговых агентств Fitch и S&P по суверенным рейтингам России. В частности, Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- с "позитивным" прогнозом. S&P при этом повысило кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня BBB- с прежнего спекулятивного уровня BB+, а прогноз по рейтингам изменило с "позитивного" на "стабильный".

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