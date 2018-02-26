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Veon и "Мегафон" закрыли сделку по разделению бизнеса "Евросети"

Экономика и бизнес
26 февраля, 10:09 дата обновления: 26 февраля, 10:42 UTC+3

Гендиректор мобильного оператора Сергей Солдатенков отметил, что разделение активов позволит обеим компаниям сфокусироваться на выполнении их стратегии, что приведет к оптимизации мобильной розницы

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon и мобильный оператор "Мегафон" закрыли сделку по разделению бизнеса сети салонов сотовой связи "Евросеть". Об этом сообщила пресс-служба "Мегафона".

В середине июля 2017 года "Мегафон" и головной холдинг "Вымпелкома" - Veon Ltd. - договорились о разделении "Евросети". По условиям сделки "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% "Евросети", консолидировав 100% компании. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получил 1,8 тыс. розничных салонов "Евросети". "Вымпелком" также выплатит "Мегафону" 1,25 млрд руб., с учетом возможных корректировок, для покрытия части непогашенных долговых обязательств "Евросети".

"Разделение активов "Евросети" позволит обеим компаниям сфокусироваться на выполнении их стратегии, что приведет к оптимизации мобильной розницы в России", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Мегафона" Сергея Солдатенкова.

Ранее сообщалось, что "Мегафон" планирует в течение месяца после завершения сделки по разделению "Евросети" объединить ее с другим ретейлером, оператор считает наиболее вероятным объединение "Евросети" со "Связным".

В свою очередь Veon планирует завершить ребрендинг всех приобретенных магазинов в монобрендовую розничную сеть "Билайн" во II квартале 2018 года.

О ретейлере

"Евросеть" до 2008 года принадлежала ее основателю Евгению Чичваркину. Осенью 2008 г. он продал эту компанию Александру Мамуту, который в свою очередь продал 49,9% "Евросети" "Вымпелкому" за $226 млн. В декабре 2012 г. Мамут продал контрольный пакет "Евросети" за $1,07 млрд - по 25% акций получили "Мегафон" и холдинг Garsdale, 0,1% купил "Вымпелком". Летом 2014 г. доля Garsdale перешла "Мегафону", потом операторы владели "Евросетью" на паритетных началах - по 50% акций.

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