Фармкомпании из РФ готовятся начать поставки лекарств в Сирию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские фармацевтические компании намерены начать поставки лекарственных препаратов в Сирию, заявил на Российско-сирийском бизнес-форуме замминистра экономического развития Алексей Груздев.

"Уже отдельные компании подали заявки на регистрацию фармпрепаратов в соответствующих ведомствах Сирии, им оказывается содействие. Необходимо сформировать сеть аптечных пунктов, и здесь, конечно, российские компании могли бы предложить достойные препараты, востребованные на рынке", - сказал Груздев.

По его словам, большие перспективы есть у развития взаимодействия между двумя странами в сфере сельского хозяйства. "Здесь необходимо создавать дополнительные условия. Такая продукция может быть востребована и на рынке РФ, и на более емком рынке Евразийского союза", - считает Груздев.

Он также отметил большие перспективы для возобновления в будущем поездок российских туристов в Сирию. "Я думаю, что в скором времени при восстановлении туристической инфраструктуры поток туристов может направиться в эту замечательную страну", - сказал замминистра.