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Фармкомпании из РФ готовятся начать поставки лекарств в Сирию

Экономика и бизнес
26 февраля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Отдельные компании подали заявки на регистрацию фармпрепаратов в соответствующих ведомствах Сирии, сообщил замминистра экономического развития Алексей Груздев

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские фармацевтические компании намерены начать поставки лекарственных препаратов в Сирию, заявил на Российско-сирийском бизнес-форуме замминистра экономического развития Алексей Груздев.

"Уже отдельные компании подали заявки на регистрацию фармпрепаратов в соответствующих ведомствах Сирии, им оказывается содействие. Необходимо сформировать сеть аптечных пунктов, и здесь, конечно, российские компании могли бы предложить достойные препараты, востребованные на рынке", - сказал Груздев.

По его словам, большие перспективы есть у развития взаимодействия между двумя странами в сфере сельского хозяйства. "Здесь необходимо создавать дополнительные условия. Такая продукция может быть востребована и на рынке РФ, и на более емком рынке Евразийского союза", - считает Груздев.

Он также отметил большие перспективы для возобновления в будущем поездок российских туристов в Сирию. "Я думаю, что в скором времени при восстановлении туристической инфраструктуры поток туристов может направиться в эту замечательную страну", - сказал замминистра.

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