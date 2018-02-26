Продажи обновленного телефона Nokia 8110 из фильма "Матрица" начнутся в мае

БАРСЕЛОНА, 26 февраля. /ТАСС/. Финская компания HMD Global (обладает лицензией на выпуск смартфонов под брендом Nokia) объявила о возобновлении продаж телефона в формате "слайдер" Nokia 8110, современная версия легендарной модели получила поддержку технологии 4G. Соответствующая презентация прошла в рамках Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress 2018, MWC 2018).

Телефон Nokia 8110 был выпущен в 1996 году и стал известен благодаря тому, что им пользовался главный герой фильма "Матрица" Нео.

Обновленный телефон появится в продаже в мае и будет представлен в двух цветах: "традиционный черный" и "банановый желтый". Ориентировочная розничная цена составит €79. На обновленную Nokia можно установить современные приложения, например Google Assistant, Google Поиск, Google Карты, а также Facebook и Twitter. На телефон уже предустановлена классическая игра "Змейка".

Это не первый классический телефон Nokia, перевыпущенный с современными функциями. В 2017 году на MWC компания представила обновленную версию классического кнопочного телефона Nokia 3310. Изначально Nokia 3310 был выпущен в 2000 году, этот аппарат известен долгой жизнью аккумулятора и прочностью.

В рамках MWC 2018 также были представлены бюджетный смартфон Nokia 1 на базе специальной версии Android Oreo для маломощных устройств. Новинка поступит в продажу в апреле по цене €69.

Кроме того, в апреле начнутся продажи еще трех смартфонов, презентованных на MWC 2018: Nokia 6 будет стоить €279, Nokia 7 Plus - €399, а Nokia 8 Sirocco - €749.

Всего в 2017 году Nokia продала 70 млн телефонов.