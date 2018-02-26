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NYT: Weinstein Company намерена объявить о банкротстве

Экономика и бизнес
26 февраля, 11:55 дата обновления: 26 февраля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Такое решение принято после неудачных переговоров о продаже кинокомпании группе инвесторов во главе с Марией Контрерас-Суит, которая была готова купить ее за $300 млн

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ТАСС, 26 февраля. Кинокомпания Weinstein Company, одним из основателей которой является обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн, подаст заявление о банкротстве. Об этом сообщил совет директоров компании в газете The New York Times в воскресенье.

"Хоть это и станет крайне нежелательным исходом для наших сотрудников, кредиторов и других заинтересованных лиц, но у нас просто нет другого способа сохранить оставшуюся стоимость активов, кроме как объявить о процедуре упорядоченного банкротства", - говорится в заявлении руководства Weinstein Company.

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Решение принято после провала переговоров о продаже Weinstein Company группе инвесторов во главе с Марией Контрерас-Суит. Она была готова купить кинокомпанию за $300 млн и принять на себя обязательства по ее долгам, достигающим $225 млн.

Условия несостоявшейся сделки предполагали полное обновление совета директоров компании, большинство в котором должны были занять женщины. Новые владельцы также обещали заплатить как минимум $40 млн по выдвинутым против компании судебным искам.

Решение продать компанию было принято после публикации The New York Times, в которой утверждалось, что в течение 30 лет сотрудницы компаний, в которых работал Харви Вайнштейн, подвергались с его стороны сексуальным домогательствам.

С обвинениями в адрес продюсера выступили более 80 женщин, включая актрис Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек. После этого Вайнштейн вышел из руководства Weinstein Company, основанной им в 2005 году вместе с братом Бобом.

Фильмы, созданные при участии компаний, возглавляемых Вайнштейном, около 300 раз выдвигались на премию "Оскар". Награда в самой престижной категории "Лучший фильм" досталась пяти кинолентам: "Английский пациент" (English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998), "Чикаго" (Chicago, 2002), "Король говорит!" (The King’s Speech, 2010) и "Артист" (The Artist, 2014). Кроме того, Вайнштейн приложил руку к созданию таких известных кинокартин, как "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994) и "Убить Билла" (Kill Bill, 2003-2004) режиссера Квентина Тарантино, а также серии фильмов "Крик" (Scream, 1996-2011).

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