Дворкович: квоты на вылов рыбы на ближайшие 15 лет распределят по историческому принципу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшие месяцы намерено определить квоты на вылов водных биоресурсов на ближайшие 15 лет в основном по историческому принципу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Четвертом съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ.

"Мы планируем, и буквально в ближайшие месяцы это произойдет, определить квоты добычи основных водных биологических ресурсов на ближайшие 15 лет. В основном, прежде всего, по историческому принципу", - сказал вице-премьер.

Размер квоты по историческому принципу зависит от промысловой истории предприятия, то есть объемов вылова за предшествующие годы.

Минсельхоз и Росрыболовство должны в ближайшие дни завершить работу над документами по распределению квот, отметил Дворкович.

"Вы знаете о дискуссиях, которые сейчас ведутся по отдельным видам водных биологических ресурсов. По крабам, например. Эти дискуссии в ближайшие месяцы тоже должны быть завершены. Я убежден в том, что те, кто обеспечил значительные инвестиции, кто вложил деньги в соответствующие виды деятельности, должны иметь преимущество в любом случае", - заключил вице-премьер.

Вылов краба

Росрыболовство и Минсельхоз представят необходимые расчеты и аргументы в пользу проведения аукционов на вылов краба, однако пока исторический принцип при распределении квот является основополагающим, подчеркнул Дворкович.

"Исторический принцип должен быть основополагающим, потому что должны поощряться те действия, которые делались ранее. Я дал указание Росрыболовству и Минсельхозу представить все необходимые расчеты в отношении аукционов, и мы на комиссии рассмотрим. Если найдутся серьезные аргументы, почему стоит что-то менять, продолжим обсуждение. Я пока не вижу серьезных аргументов, для меня по-прежнему исторический принцип основополагающим является, главным", - отметил вице-премьер.

Рост инвестиций

По его словам, инвестиции в российский рыбохозяйственный комплекс по итогам 2017 года выросли на 6%.

"Инвестиции в рыбохозяйственный комплекс увеличились на 6% по сравнению с 2016 годом, это дало возможность увеличить производство в прошлом году. Окончательные итоги еще подводятся, но уже понятно, что мы "в плюсе",- сказал Дворкович.

Вице-премьер также отметил, что заметна динамика замещения импортной рыбной продукции отечественной.

"Выросло и производство аквакультуры. В прошлом году примерно на 18% - это уже более 200 тысяч тонн", - добавил Дворкович.

Говоря о налоговой политике в рыбопромышленном комплексе, он сообщил, что продолжается обсуждение возможности единого сельскохозяйственного налога, и правительство готово прислушаться к предложениям со стороны отрасли в этой части. "В этом году поставим точку, чтобы на ближайшие годы был понятный, прозрачный налоговый режим вашей деятельности", - заявил вице-премьер, обращаясь к работникам отрасли.

Поддержка правительства

Дворкович также заявил, что правительство заложит в бюджет на следующий бюджетный цикл инвестиции в инфраструктуру рыбопромыслового комплекса. Он отметил, что развитие складской, логистической инфраструктуры является одним из приоритетов рыбопромышленного комплекса.

"У нас эта инфраструктура развита недостаточно. Мы в федеральном бюджете предусмотрели определенные средства на поддержку строительства необходимой инфраструктуры. Тем не менее, пока жесткие бюджетные ограничения не позволили это сделать в полном объеме. Будем закладывать необходимые средства в следующем бюджетном цикле", - сказал Дворкович.

Говоря о проектах по аквакультуре, чиновник отметил, что правительство будет продолжать поддерживать это направление, но оно не будет доминирующим.

Систему "квот под киль" (получение квот на вылов рыбы за счет обязательств по судостроительному заказу на отечественных верфях) Дворкович оценил как правильную и разумную. "Это уже дало импульс для начала производства новых рыболовецких судов на наших верфях. Этот позитивный процесс позволит улучшить материально-техническую базу, обеспечить безопасность труда рыбаков и создать необходимые компетенции в нашей стране по производству данного вида судов. В том числе, для возможной последующей поставки и на экспорт", - заключил Дворкович.