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Второй платный путепровод через железную дорогу построят в Рязанской области в 2019 году

Экономика и бизнес
26 февраля, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Объем инвестиций в проект составит 300-330 млн рублей

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Инвестиционная компания "Садовое кольцо" построит в городе Ряжске (Рязанская область) платный путепровод через железную дорогу к лету 2019 года. Объем инвестиций в проект составит 300-330 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

26 февраля в областном правительстве прошло совещание по вопросу строительства путепровода. По словам губернатора региона Николая Любимова, необходимость возведения сооружения в Ряжске назрела давно, так как железная дорога фактически делит 21-тысячный город пополам. Власти рассчитывают, что реализация проекта позволит разрешить сложную транспортную ситуацию на пересечении железных путей, где проходит более 170 поездов в сутки, и автодороги регионального значения с транспортным потоком более 8 тыс. машин в сутки.

В правительстве отмечают, что инвестору выделили землю под строительство путепровода, определены категории населения, которые получат льготы при пользовании платным путепроводом, в их числе многодетные семьи. В качестве социального обременения инвестор обязуется построить дорогу, соединяющую Железнодорожный микрорайон с новым путепроводом. С открытием объекта, которое намечено на лето 2019 года, планируется создать более 35 новых рабочих мест. Стоимость проезда по будущему путепроводу не уточняется.

"Для нас очень важно, что с введением объекта в районе будут созданы дополнительные рабочие места и повысятся налоговые поступления. Предположительно они составят 9 млн рублей в год. Большое значение имеет и то, что предусмотрен альтернативный бесплатный маршрут", - приводят слова Любимова в пресс-службе правительства Рязанской области.

Путепровод станет вторым платным в Рязанской области. В 2013 году в Рязани открыли платный путепровод через железную дорогу, стоимость проезда для легковых автомобилей по нему составляет 25 рублей, для грузовых - 50 рублей.

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