Система tax free будет введена в порту и аэропорту Сочи

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Первые в Краснодарском крае точки системы tax free, позволяющей иностранцам возвращать уплаченный при покупках налог на добавленную стоимость, появятся в морском порту и на аэровокзале Сочи, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления ФНС.

"На уровне федеральных органов все принято и у таможни, и у ФНС, сейчас магазины подают заявки (на работу с системой tax free). Мы можем говорить, что налоговая служба готова к ее введению. Что касается субъекта (Краснодарского края), нормативной базы еще нет. Но уже понятно, что точки появятся в морском порту и аэропорту Сочи", - сказала представитель пресс-службы.

Систему tax free планируется ввести в Сочи в этом году, сообщила собеседница агентства. Она добавила, что tax free можно воспользоваться, если сумма покупок в течение суток составила не менее 10 тыс. рублей.

В пресс-службе Сочинской таможни отметили, что "специалисты таможни проинформированы о механизме работы системы tax free и готовы приступить к работе".

"На первом [этапе] при выезде иностранного гражданина таможенник проверит предъявленные товары и на чеке tax free проставит оттиск личной номерной печати. В дальнейшем чек tax free с отметками таможенного органа физическим лицом передается оператору tax free для принятия решения о возмещении НДС и информирования ФНС России. На втором этапе будет вводиться электронное подтверждение вывоза товаров. Сюда входит доработка программных средств таможенных органов для информационного взаимодействия с ФНС России и уполномоченным оператором, кроме того, оборудование автоматизированных рабочих мест с выходом в интернет", - пояснила представитель таможни.

Tax free в России

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 12 февраля постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах страны - во всех авиаузлах Москвы, в Петербурге и Сочи. Премьер-министр пояснил, что режим tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как отмечается в самом постановлении, размещенном на сайте правительства, документ вступает в силу со дня официального опубликования, при этом пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов говорил, что tax free может заработать во всех российских аэропортах с 1 октября 2018 года.