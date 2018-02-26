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Путин поручил рассмотреть вопрос обязательного ведения видеозаписи при проверках бизнеса

Экономика и бизнес
26 февраля, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Соответствующее поручение было дано правительству и Генпрокуратуре

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре РФ рассмотреть вопрос об обязательном ведении видеозаписи проверок, проводимых госорганами в отношении предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Правительству совместно с Генеральной прокуратурой рассмотреть вопрос об обязательности ведения видеозаписи при проведении органами государственного и муниципального контроля и надзора проверок в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. Доклад по этому вопросу должен быть представлен главе государства до 1 августа 2018 года.

Также кабмину поручено до 15 августа "совместно с ведущими деловыми объединениями рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на выявление и пресечение незаконной предпринимательской деятельности".

ФАС, Росреестр и Генеральная прокуратура до 1 июня должны будут провести проверку соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на кадастровые работы.

Роспотребнадзор, согласно поручению главы государства, должен будет до 1 сентября организовать информирование предпринимателей о применении риск-ориентированных подходов при проверках в сфере защиты прав потребителей, а также обучение бизнесменов соблюдению санитарных норм и правил, прежде всего в сфере общественного питания.

Наконец, правительство совместно с Агентством стратегических инициатив и РАНХиГС до 1 сентября должны организовать для чиновников обучение, в том числе дистанционное, лучшим практикам в сфере улучшения инвестиционного климата, а также обеспечить внедрение программы модернизации организаций среднего профессионального образования для устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров.

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