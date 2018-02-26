"Национальная Медиа Группа" планирует наращивать свое присутствие на российском кинорынке

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Национальная Медиа Группа", выступившая со-продюсером отечественной картины "Лед", планирует и в дальнейшем участвовать в производстве российских фильмов. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник.

"Национальная Медиа Группа" выступила в роли со-продюсера фильма "Лед". Мы довольны результатом и продолжим наращивать свое присутствие в производстве и дистрибуции российского кино совместно с нашими партнерами Art Pictures Studio и "Водород", - цитируются в релизе слова Ольги Паскиной, генерального директора НМГ.

По итогам 12 дней широкого проката в России и СНГ общая сумма сборов романтического фильма Олега Трофима "Лед" превысила 1 млрд рублей. По данным НМГ, это пятый результат по скорости покорения миллиардного порога среди российских фильмов.

Картина вошла топ-10 лучших вторых уикендов за всю историю российского проката. Она занимает девятое место по сборам среди фильмов российского производства, когда-либо выходивших в широкий прокат в России и СНГ. Общее количество зрителей, посмотревших "Лед", превысило 4 млн человек.

В состав НМГ входят РЕН ТВ, "Пятый канал" и "78", газеты "Известия", "Спорт-экспресс", "Metro-Петербург", а также мультимедийный информационный центр IZ.ru. В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счет приобретения доли в компании Art Pictures Vision.