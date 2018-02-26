Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.02:
$ 55.92
€ 68.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы энергоконцернов заявили, что "Северный поток - 2" соответствует целям энергосоюза ЕС

Экономика и бизнес
26 февраля, 20:46 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, февраля. /ТАСС

В заявлении также говорится, что проект строительства газопровода "связывает и укрепляет Европу"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JENS BUETTNER

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Реализация проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" означает диверсификацию поставок "голубого топлива" в Европу и будет способствовать энергобезопасности ЕС. Об этом говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении глав концернов Uniper, Wintershall и OMV Клауса Шефера, Марио Мерена, Райнера Зеле.

Смотрите также
Погрузка труб для магистрального газопровода "Северный поток — 2", Засниц, Германия, 2017 год

Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Строительство трубопровода означает диверсификацию существующих путей, дополнение и расширение имеющихся сетей. Именно это соответствует целям европейского энергосоюза и устойчивого европейского газового внутреннего рынка", - отмечается в заявлении. "Северный поток - 2" связывает и укрепляет Европу, поскольку в итоге будет создан надежный путь транспортировки газа в Европу", - подчеркивается в документе.

По мнению глав Uniper, Wintershall и OMV, "тот, кто выступает против "Северного потока - 2", способствует ослаблению конкуренции и энергобезопасности" ЕС. "Страны, такие как Украина и Польша, как транзитеры-монополисты не заинтересованы в создании новой и конкурентоспособной газовой инфраструктуры в Европе", - считают руководители компаний. При этом Шефер, Мерен и Зеле подчеркнули, что речь "идет не об односторонней зависимости от России, но о партнерстве", которое продолжается уже несколько десятилетий.

Одновременно главы концернов отметили, что "энергобезопасность Европы не должна становиться игрушкой американской энергетической, экономической политики, а также действий США в сфере безопасности и геополитики". "Здесь ЕС нужно посоветовать целенаправленно противодействовать этому", - подчеркивается в заявлении. Как отмечается, сжиженный природный газ из США менее привлекателен для Европы уже с точки зрения цен, в то время как голубое топливо из РФ будет становиться еще важнее, в том числе, в свете поставленных ЕС климатических целей.

"Еврокомиссия должна задаться вопросом, почему она в дискуссиях вокруг "Северного потока - 2" не действует объективно", хотя правовые рамки не дают повода сомневаться в целесообразности проекта, отметили главы Uniper, Wintershall и OMV. "Северный поток - 2" - это миллиардная инвестиция в суперсовременную европейскую газовую инфраструктуру, в надежное обеспечение людей и промышленности в Европе газом", - считают они.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Польша Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
2
"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади
3
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Управделами президента РФ опровергло причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"
7
Reuters: инвесторы США хотят при помощи Вашингтона выкупить залог "Роснефти" в Citgo
Темы дня
Новости партнеров
Реклама