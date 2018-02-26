Трамп назвал ВТО катастрофой, которая мешает США вести бизнес

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) мешает деловой активности США, у Вашингтона там очень мало влияния.

С таким утверждением в понедельник на встрече с губернаторами штатов в Белом доме выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Нам нужно начать демонстрировать, что мы знаем, что делаем. Всемирная торговая организация - это катастрофа", - сказал американский лидер. По его словам, ВТО делает для США "невозможным ведение хорошего бизнеса". "Мы проигрываем споры, у нас там нет арбитров, у нас очень мало арбитров", - констатировал президент.

Трамп в очередной раз заявил, что Мексика, Канада и Китай получают выгоду за счет США. "Я их не обвиняю. Я не обвиняю Мексику, я никого не виню, я виню нас самих, потому что мы плохо справлялись на протяжении стольких лет", - резюмировал он.