Франция представит национальный павильон на ПМЭФ-2018

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Франция в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) представит свой национальный павильон, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс" по итогам встречи советника президента России Антона Кобякова с французским послом Сильви Берман.

"Как отметил Антон Кобяков, статус участия Франции в качестве страны-гостя на ПМЭФ-2018 году позволит нашим странам сформировать новые "пакетные" договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества, а также представить на площадке мероприятия национальный павильон Франции", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также во время встречи представителей России и Франции прошло обсуждение участия и деятельности рабочей группы по подготовке участия французского президента Эммануэля Макрона в предстоящем форуме.

На данный момент между российскими субъектами и регионами Франции действует около 20 соглашений о межрегиональном сотрудничестве, отмечает пресс-служба "Росконгресса".

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года.