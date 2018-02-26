Эксперты ожидают роста доходов рыбаков в РФ при сохранении квот по историческому принципу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Исторический принцип распределения рыболовных квот, когда разрешения на вылов получают компании, работавшие на той или иной территории раньше, является основой этого вида промышленности. Сохранение его в ближайшие несколько лет приведет к увеличению отдачи от рыбопромышленной отрасли в виде финансовых поступлений в бюджет и улучшения социальных условий для рыбаков и их семей, считают участники IV съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ, который прошел в понедельник в Москве.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая перед делегатами съезда, сообщил, что правительство намерено определить квоты на вылов водных биоресурсов на ближайшие 15 лет. "Мы планируем, и буквально в ближайшие месяцы это произойдет, определить квоты добычи основных водных биологических ресурсов на ближайшие 15 лет. В основном, прежде всего, по историческому принципу", - сказал он.

Размер квоты по такому принципу зависит от промысловой истории предприятия, то есть объемов вылова за предшествующие годы. Если компания вылавливала рыбу до этого, то она может претендовать на продолжение работы при условиях, что будет вырабатывать квоту более чем на 70% от ее размера и инвестировать в строительство новых судов или перерабатывающих предприятий. Перепродавать квоту запрещено законом.

Дворкович отметил, что Минсельхоз и Росрыболовство должны в ближайшие дни завершить работу над документами по распределению квот. "Вы знаете о дискуссиях, которые сейчас ведутся по отдельным видам водных биологических ресурсов. По крабам, например. Эти дискуссии в ближайшие месяцы тоже должны быть завершены. Я убежден в том, что те, кто обеспечил значительные инвестиции, кто вложил деньги в соответствующие виды деятельности, должны иметь преимущество в любом случае", - заключил вице-премьер.

Стабильность рыбохозяйственного комплекса

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев считает, что для бизнеса жизненно необходимо иметь гарантию продления льгот. "Исторический принцип распределения квот - это основа нашего бизнеса. Во-первых, уже сформировалась привычка, все адаптировались к этой системе. Во-вторых, многие компании работают через инвестквоты, и они вложили свои деньги в строительство новых судов, в большинстве [своем], это кредитные деньги", - рассказал Зверев ТАСС. При этом глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил на съезде, что совокупные заявленные инвестиции в строительство новых судов и рыбоперерабатывающих заводов составляют 140 млрд рублей.

По словам Зверева, потеря гарантий квот может вызвать волну банкротств и скажется на семьях рыбаков и на рыбопромышленных регионах Севера и Дальнего Востока.

В Архангельской области сфера рыбоводства остается стратегически важной. Губернатор региона Игорь Орлов считает, что исторический принцип важен для сохранения социальных гарантий жителям арктических территорий. "Принцип перезаключения действующих договоров напрямую влияет на перспективы развития [рыбодобывающей] отрасли в Архангельской области, позволяет планировать бюджет региона, обеспечивать социальные гарантии населению, проживающему и работающему в сложных климатических условиях", - пояснил он.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области, курирующий агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы региона, Анатолий Макоедов согласен с коллегой из Архангельской области. "Рыбохозяйственный комплекс с давних времен был основой экономики Дальнего Востока. За стабильностью отрасли стоит стабильность рыбаков и членов их семей. Для Сахалина это более чем важный вопрос", - сказал он.

Перспективы отрасли

Шестаков, выступая на открытии съезда, заявил, что отрасль вносит существенный вклад в национальный доход. "Показатель рыбохозяйственного комплекса по итогам 2017 года в ВВП (вклад в ВВП - прим. ТАСС) составил 229 млрд рублей. Совокупные налоговые поступления достигли показателя в 25 млрд рублей, а совокупные инвестиции - 80 млрд рублей. Объем экспорта в 2017 году превысил 2 млн тонн, а средняя цена килограмма экспортной продукции составила порядка $2", - сказал он.

Глава Росрыболовства также сообщил, что ведомство прогнозирует "умеренный рост добычи водных ресурсов", до 5,5 млн тонн в год к 2030 году.

Эксперты разделяют прогнозы ведомства, но отмечают прямую зависимость перспектив отрасли от законодательной деятельности. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов сказал на съезде, что сохранение исторического принципа распределения квот на добычу водных биоресурсов позволит увеличить общероссийский вылов рыбы к 2034 году на 63%, до 7,8 млн тонн.

"От стабильного законодательства зависит успешное развитие отрасли. Если в 2004 году, когда было принято решение о распределении долей квот по историческому принципу, общероссийский вылов составил всего 2,9 млн тонн, то сегодня это уже 4,8 млн тонн. За 13 лет положительная динамика составила более 30% <…> Надеемся, что через 15 лет, к 2034 году мы будем добывать примерно столько же, сколько добывали в 1990 году - 7,8 млн тонн", - сказал он.

По словам Мартынова, рыбохозяйственная отрасль реагирует "даже на намеки об изменении этих законов". "Например, полемика в СМИ по поводу распределения долей крабовых квот только на аукционах уже остановила работу над проектами современного крабового флота", - сказал он.

О квотах

Квоты на все виды водных биоресурсов, включая краба, распределялись на аукционах. С 2004 года законодательно квоты закрепили на пять лет, в 2008 году по историческому принципу договоры заключены сроком на десять лет, в 2016 году период закрепления квот продлили уже на 15 лет. Этими же поправками, принятыми в закон о рыболовстве в 2016 году, 20% квот по определенным видам промысловых объектов, включая крабов, решено направить на стимулирование обновления флота и переработки: 15% - на строительство современных судов на отечественных верфях и 5% - на создание рыбоперерабатывающих береговых предприятий.

Механизм распределения квот на инвестиционные цели утвержден подзаконными актами в течение 2017 года. В прошлом году проведена заявочная кампания, сейчас завершается отбор инвестпроектов. Договоры на право пользования будут заключаться с 2019 года. Порядок распределения квот сейчас находится на завершающей стадии согласования.

Воспользоваться инвестквотами можно будет только после ввода в эксплуатацию объекта инвестиций.

О съезде

Съезд работников рыбохозяйственного комплекса прошел 26 февраля в Москве, в нем приняли участие представители всех рыбопромышленных регионов России. В работе съезда приняли участие делегаты от рыбохозяйственных предприятий РФ, представители федеральных и региональных органов государственной власти, профессиональных ассоциаций и объединений.

Организаторами съезда выступили Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, а также Росрыбпрофсоюз при поддержке Росрыболовства.