Центробанк вернул Татфондбанку 57,7 млн рублей, списанных перед мораторием

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Банк России вернул на корреспондентский счет обанкротившегося Татфондбанка 57,7 млн рублей, списанных за несколько дней до введения моратория на удовлетворение требований кредиторов в кредитной организации. Об этом сообщается в понедельник на сайте конкурсного управляющего Татфондбанка "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ).

Ранее сообщалось, что в ноябре-декабре 2016 года перед введением моратория наблюдалось массовое снятие денежных средств физическими лицами с лицевых счетов и перечисление денежных средств на расчетные счета контрагентов в другие банки юридическими лицами. Этот вид операций, по мнению АСВ, относится к сделкам с предпочтением, то есть к сделкам, совершенным с нарушением очередности оплаты.

"Конкурсным управляющим банка в Арбитражный суд Республики Татарстан поданы ходатайства о принятии отказов по указанным заявлениям в связи с выявлением дополнительных обстоятельств в отношении оспариваемых сделок: банковских операций по списанию 14 декабря 2016 года с корреспондентского счета банка открытого в Банке России денежных средств в размере 34,7 млн рублей и 22,9 млн рублей по генеральному кредитному договору от 18 октября 2008 года, заключенному между банком и Банком России. [Ходатайства поданы] в связи с возвратом Банком России средств в указанном размере на корреспондентский счет банка в добровольном порядке", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, АСВ подает иски к вкладчикам, которые незадолго до краха банков забирали вклады, что выходило "за пределы понимания стандартной банковской операции". В Татарстане таких исков к вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка (также признан банкротом) было подано около 500 исков.

Банк России 16 декабря 2016 года ввел в отношении Татфондбанка мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом. Банк России 3 марта отозвал лицензию у Интехбанка, Арбитражный суда Татарстана 19 апреля 2017 года признал его банкротом.