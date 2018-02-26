Банк ABLV заявил о самоликвидации после обвинений в отмывании средств

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Латвийский банк ABLV, обвиненный ранее в отмывании денег, принял на внеочередном собрании акционеров в понедельник решение о самоликвидации, сообщило кредитное заведение.

"Мы считаем, что это самое правильное решение, которое можно было принять после сообщения Европейского центрального банка [ЕЦБ] о начале ликвидации ABLV, - заявил информагентству LETA председатель правления ABLV Эрнест Бернис. - Финансовое состояние банка отличное, поэтому нам надо заботиться о каждом клиенте и о защите его интересов. Это решение очень тяжелое, но в нынешних обстоятельствах - самое верное".

В субботу ЕЦБ заявил, что банк ABLV будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии, поскольку в нем "имеются признаки наступающего краха". Сам банк заявил, что выполнил все необходимые для возобновления деятельности требования, но отметил, что "по политическим причинам" ему не была дана такая возможность.

Проблемы банка

Ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии заявило о начале проверки информации Сети по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США о том, что ABLV якобы принимал участие в отмывании денег и поддержке терроризма. По утверждению американского ведомства, он вел "сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР". ABLV также обвиняют в обслуживании счетов коррумпированных лиц.

КРФК Латвии, исходя из инструкций ЕЦБ, приняла решение с 19 февраля установить для ABLV платежные ограничения на дебетовые операции клиентов. Для стабилизации финансового положения ABLV обратился к Банку Латвии с просьбой выдать заем в размере 480 млн евро под залог части имеющихся в его распоряжении ценных бумаг. Центробанк страны сначала предоставил ABLV кредит на сумму €97,5 млн, а позже - еще €199,7 млн. Тем временем вкладчики за последние дни забрали из банка уже порядка €600 млн.

В четверг председатель правления банка Эрнестс Бернис сообщил, что ABLV продал значительную часть портфеля ценных бумаг и готов к отмене ограничений на платежи со стороны КРФК. Финрегулятор заявил в субботу, что не отменил введенные ограничения и принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.