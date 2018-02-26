Доходы от размещения средств Резервного фонда и ФНБ составили 51,49 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совокупный доход от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные активы в 2017 году составил 51,49 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина России.

Доходность от размещения средств Резервного фонда в прошлом году составила 0,652 млрд рублей, от размещения средств ФНБ - 50,84 млрд рублей. В том числе проценты по валютным счетам в Банке России - 0,646 млрд рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы - 50,19 млрд рублей.

Отмечается, что совокупная доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ на счетах в Банке России в валюте в 2017 году составила минус 0,10% из-за негативной динамики котировок иностранных государственных облигаций.

При этом с момента создания Резервного фонда доходность составила - 1,33% годовых в корзине валют, 13,49% годовых в рублях, говорится в сообщении. Полученные за 2017 год результаты обусловлены негативной динамикой в течение года котировок иностранных государственных облигаций, составляющих индексы для расчета процентов по счетам в евро и, в меньшей степени, в фунтах стерлингов, в совокупности с низкими купонными ставками по указанным облигациям. Причина сложившейся ситуации - переориентация инвесторов на рынки более рискованных, но и более доходных, чем суверенные облигации в евро и фунтах стерлингов, инструментов (в том числе акций) на фоне подъема мировой экономики, объяснил Минфин РФ.

В Минфине также добавили, что отрицательная доходность размещения средств фондов в валюте в 2017 году носит условный характер, поскольку рассчитана за период с 1 января по 31 декабря включительно, в то время как реальный процентный период, за который выплачивались суммы процентов по счетам фондов в Банке России, завершился 15 декабря 2017 года. По его итогам зафиксирован положительный финансовый результат как по Резервному фонду (0,652 млрд рублей), так и по ФНБ (0,646 млрд рублей). Указанные суммы доходов в полном объеме зачислены в федеральный бюджет.