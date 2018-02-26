Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.02:
$ 55.92
€ 68.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доходы от размещения средств Резервного фонда и ФНБ составили 51,49 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 февраля, 22:46 UTC+3

Отмечается также, что совокупная доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ в валюте в 2017 году составила минус 0,10% из-за негативной динамики котировок иностранных гособлигаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совокупный доход от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные активы в 2017 году составил 51,49 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина России.

Доходность от размещения средств Резервного фонда в прошлом году составила 0,652 млрд рублей, от размещения средств ФНБ - 50,84 млрд рублей. В том числе проценты по валютным счетам в Банке России - 0,646 млрд рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы - 50,19 млрд рублей.

Отмечается, что совокупная доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ на счетах в Банке России в валюте в 2017 году составила минус 0,10% из-за негативной динамики котировок иностранных государственных облигаций.

При этом с момента создания Резервного фонда доходность составила - 1,33% годовых в корзине валют, 13,49% годовых в рублях, говорится в сообщении. Полученные за 2017 год результаты обусловлены негативной динамикой в течение года котировок иностранных государственных облигаций, составляющих индексы для расчета процентов по счетам в евро и, в меньшей степени, в фунтах стерлингов, в совокупности с низкими купонными ставками по указанным облигациям. Причина сложившейся ситуации - переориентация инвесторов на рынки более рискованных, но и более доходных, чем суверенные облигации в евро и фунтах стерлингов, инструментов (в том числе акций) на фоне подъема мировой экономики, объяснил Минфин РФ.

В Минфине также добавили, что отрицательная доходность размещения средств фондов в валюте в 2017 году носит условный характер, поскольку рассчитана за период с 1 января по 31 декабря включительно, в то время как реальный процентный период, за который выплачивались суммы процентов по счетам фондов в Банке России, завершился 15 декабря 2017 года. По его итогам зафиксирован положительный финансовый результат как по Резервному фонду (0,652 млрд рублей), так и по ФНБ (0,646 млрд рублей). Указанные суммы доходов в полном объеме зачислены в федеральный бюджет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
2
"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади
3
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Управделами президента РФ опровергло причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"
7
Reuters: инвесторы США хотят при помощи Вашингтона выкупить залог "Роснефти" в Citgo
Темы дня
Новости партнеров
Реклама