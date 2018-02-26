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"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади

Экономика и бизнес
26 февраля, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля /ТАСС

Ранее сообщалось, что авиакомпания с 15 февраля усилила контроль за количеством мест и габаритами провозимой пассажирами ручной клади

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля, /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила габариты ручной клади на пять сантиметров, следует из правил перевозки багажа авиакомпании.

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Ранее на прошлой неделе компания сообщала, что ужесточит контроль за соблюдением норм перевозки ручной клади и багажа. В частности, если ранее разрешенная к провозу ручная кладь должна была соответствовать размерам 55х40х20 см, то сейчас - 55х40х25 см.

"Совместно с нашими консультантами мы проанализировали продукцию ведущих производителей и пришли к выводу, что наиболее часто встречающиеся габариты для ручной клади составляют 55х40х23-25 см, в связи с чем в требования в нормы провоза багажа в салоне самолета были внесены изменения",- сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота".

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 15 февраля усилил контроль за количеством мест и габаритами провозимой пассажирами ручной клади. Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур. В компании также уточняли, что специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна.

Теперь пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади. При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам по размерам и весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест. Избыточную ручную кладь пассажир должен будет сдать в багаж. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

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