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Bloomberg: Apple планирует выпуск трех новых моделей смартфонов

Экономика и бизнес
27 февраля, 0:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, февраля. /ТАСС

Уточняется, что у одной из новых моделей будет большой экран в 6,5 дюйма

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© EPA-EFE/MAHMOUD KHALED

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Компания Apple планирует выпустить в конце нынешнего года три новых модели iPhone - с самым большим по сравнению с выпускавшимися до сих пор экраном, обновленную версию iPhone X и бюджетную версию флагманского смартфона. Как сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, смартфоны будут оснащены обновленной операционной системой, возможно iOS 12, с расширенными функциями персонального помощника Siri.

Инфографика Сравнение Samsung Galaxy S9+ и iPhone X

Сравнение Samsung Galaxy S9+ и iPhone X

Samsung представил новые смартфоны Galaxy S9 и S9+. ТАСС сравнил новый флагман корейского производителя с флагманом Apple - iPhone X, который был презентован в прошлом году.

"Большой" смартфон, получивший обозначение D33, будет иметь экран в 6,5 дюйма во всю переднюю панель и, вероятно, будет снабжен функцией "разделенный экран".

Кроме того, как и в модели iPhone X, в "большом" смартфоне будет использована технология Face ID, позволяющая безопасно разблокировать смартфон и авторизовать покупки. В бюджетной версии iPhone X будет использован новый процессор А12.

По данным агентства, рассматривается возможность выпуска "большого" смартфона в варианте, обеспечивающем поддержку двух SIM-карт, однако решение на этот счет еще не принято. Не исключено, отметило агентство, что Apple будет ожидать появления технологии E-SIM, которая позволит подключаться к различным провайдерам без необходимости замены SIM-карты.

Агентство отметило, что эти планы еще могут измениться. Представитель компании Apple отказалась выступать с комментариями на этот счет.

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