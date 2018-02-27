Медведев обсудит проект Стратегии развития отечественного автопрома до 2025 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещание "О проекте Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2025 года".

Как сообщила пресс-служба правительства, в совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.

Стратегия

Основные тезисы проекта Стратегии развития автопрома РФ до 2025 года были опубликованы на сайте Минэкономразвития в мае 2017 года. Там указывалось, в частности, что цель Стратегии - покрытие российскими производителями 80 - 85% внутреннего спроса на современную автомобильную технику без государственной финансовой поддержки и поставка 12 - 14 % произведенных автомобилей на экспорт. Кроме того, документ предусматривает достижение к 2025 году российским рынком автомобилей с принципиально новыми свойствами уровня развитых стран. Как отмечалось на сайте Минэкономразвития, реализация Стратегии должна увеличить выручку автопроизводителей до 2,5 трлн рублей ежегодно, рост внутреннего рынка - до 2,5 млн автомобилей, повышение уровня локализации автомобилей - до 70 - 80%, и т. д.

В июне прошлого года глава Минпромторга РФ в интервью ТАСС заявлял, что Стратегия развития автопрома на период до 2025 года будет учитывать и новые требования жителей городов к транспорту. По его словам, люди во всем мире стали больше пользоваться коллективным транспортом, в том числе каршерингом. Однако, подчеркивал министр, "оглядываясь на другие страны, мы не могли обрушить уже созданную в нашей стране огромную индустрию, не учитывать нашу культуру, ментальность, привычки". Мантуров тогда заключил, что основной акцент в проекте Стратегии сделан на локализации производства и автокомпонентах.

В настоящее время в РФ действует утвержденная в 2010 году Стратегия развития автопрома на период до 2020 года. Как отмечается в проекте нового документа (до 2025 года), действующая программа выполнила одну из ключевых задач, а именно обеспечила потребности рынка за счет внутреннего производства автомобилей, "произошел качественный переход от страны-импортера подержанной автомобильной техники к стране с развитым сборочным циклом". Тем не менее, отмечается в проекте новой Стратегии, остался неразрешенным ряд системных проблем отрасли, в том числе низкая доля экспорта, слабая динамика развития производителей автокомпонентов и неготовность к выводу на рынок новых продуктов.

В августе прошлого года правительством была также утверждена Стратегии развития экспорта продукции автомобильной промышленности на период до 2025 года. В ее базовом сценарии объем экспорта продукции отечественного автопрома оценивается в 4,9 млрд долларов, в оптимистическом (при оптимальном сочетании всех факторов) - в размере до 7,8 млрд долларов.

Российский автомобильный рынок

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ выросли в годовом выражении на 11,9% - до 1,59 млн. В январе 2018 года продажи легковых автомобилей и LCV, по данным АЕБ, возросли на 31,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 102,464 тыс. При этом впервые ассоциация не предоставила своего прогноза продаж в 2018 году. В качестве причины указывалась "неопределенность, вызванная недавними изменениями планов правительства РФ касательно уровня увеличения утилизационного сбора".

Утилизационный сбор в автопроме существует несколько лет, в 2016 году правительство проиндексировало его на 65% в связи с ослаблением рубля. Ранее Минпромторг России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, предусматривающий индексацию размера утилизационного сбора также в 2018 году. В ведомстве тогда отмечали, что индексация разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности, бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта.

Как поясняли в Минпромторге, средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15 - 17,5%. Для потребителей индексация не приведет к увеличению стоимости производимых в РФ автомобилей в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018 - 2020 годах на поддержку автомобильной промышленности - более 125 млрд рублей ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований.

Что касается мер поддержки автопрома, то в 2017 году она осуществлялась как через субсидии предприятиям, так и через поддержку продаж автомобилей (льготное автокредитование, льготный трейд-ин, программы "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль" и др.).