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Власти Москвы выставили на торги участок под промбазу рядом с аэропортом Внуково

Экономика и бизнес
27 февраля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике, стартовая цена годовой аренды участка составляет 10,6 млн рублей

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы через городской аукцион выставили на торги участок площадью 1,13 гектара под строительство производственной базы в промзоне рядом с аэропортом Внуково, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

"Участок общей площадью 1,13 гектара под производственную базу в промзоне Внуково по улице Десантная выставлен на торги. Градостроительным планом предусмотрено строительство объекта площадью до 13 тыс. кв. м. Начальная стоимость годовой аренды участка составляет 10,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

На реализацию коммерческого проекта на данном участке будущему застройщику отводится четыре года и шесть месяцев. Инвесторы могут подать заявки для участия в аукционе до 9 апреля, торги пройдут 12 апреля.

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