Минфин считает предложение Минэнерго по дополнительному стимулированию НПЗ избыточным

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минфин России считает, что меры по дополнительному стимулированию нефтепереработки, которые предложило Минэнерго, избыточны и в существующей системе налогов и акцизов поддержка уже предусмотрена. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин.

"По нашему мнению, в существующей системе налогов и акцизов нет необходимости в новых стимулирующих мерах для НПЗ, она неплохо настроена. Более того, мы достаточно долго реализовывали программы четырехсторонних соглашений по модернизации нефтепереработки. Но если нужно что-то сверх этого, мы открыты для предложений. Предложения Минэнерго мы считаем избыточными, но экспертного расширенного диалога у нас пока не было", - сказал чиновник.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2017 году поручил Минфину и Минэнерго представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Минфин в качестве источника финансирования поддержки НПЗ предлагает использовать часть дополнительных доходов, образующихся у бюджета после обнуления экспортной пошлины. В предложениях Минэнерго источника финансирования нет.

На совещании главы Минэнерго РФ Александра Новака с топ-менеджерами российских нефтяных компаний 6 февраля поднималась тема поддержки нефтепереработки в России. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов после мероприятия сообщил журналистам, что этот вопрос может быть рассмотрен на встрече в правительстве в феврале. Алекперов подчеркнул, что "Лукойл" не меняет свою позицию по этому вопросу, которая заключается в сохранении экспортной пошлины на нефть на среднесрочный период времени, что позволит завершить модернизацию всех НПЗ.

Предлагаемые Министерством финансов РФ меры призваны изменить налогообложение российской нефтяной отрасли таким образом, чтобы компаниям стало выгоднее производить бензин в России, чем продавать сырую нефть за рубеж.

По данным Минфина, нефтегазовая отрасль обеспечивает почти 40% всех доходов бюджета России.