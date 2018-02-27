Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин считает предложение Минэнерго по дополнительному стимулированию НПЗ избыточным

Экономика и бизнес
27 февраля, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что в существующей системе налогов и акцизов нет необходимости в новых стимулирующих мерах для НПЗ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минфин России считает, что меры по дополнительному стимулированию нефтепереработки, которые предложило Минэнерго, избыточны и в существующей системе налогов и акцизов поддержка уже предусмотрена. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин.

Интервью

Илья Трунин

Илья Трунин: найти альтернативу налогу на движимое имущество — амбициозная задача Минфина

Перейти в раздел Интервью

"По нашему мнению, в существующей системе налогов и акцизов нет необходимости в новых стимулирующих мерах для НПЗ, она неплохо настроена. Более того, мы достаточно долго реализовывали программы четырехсторонних соглашений по модернизации нефтепереработки. Но если нужно что-то сверх этого, мы открыты для предложений. Предложения Минэнерго мы считаем избыточными, но экспертного расширенного диалога у нас пока не было", - сказал чиновник.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2017 году поручил Минфину и Минэнерго представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Минфин в качестве источника финансирования поддержки НПЗ предлагает использовать часть дополнительных доходов, образующихся у бюджета после обнуления экспортной пошлины. В предложениях Минэнерго источника финансирования нет.

На совещании главы Минэнерго РФ Александра Новака с топ-менеджерами российских нефтяных компаний 6 февраля поднималась тема поддержки нефтепереработки в России. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов после мероприятия сообщил журналистам, что этот вопрос может быть рассмотрен на встрече в правительстве в феврале. Алекперов подчеркнул, что "Лукойл" не меняет свою позицию по этому вопросу, которая заключается в сохранении экспортной пошлины на нефть на среднесрочный период времени, что позволит завершить модернизацию всех НПЗ.

Предлагаемые Министерством финансов РФ меры призваны изменить налогообложение российской нефтяной отрасли таким образом, чтобы компаниям стало выгоднее производить бензин в России, чем продавать сырую нефть за рубеж.

По данным Минфина, нефтегазовая отрасль обеспечивает почти 40% всех доходов бюджета России.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трунин, Илья Вячеславович Алекперов, Вагит Юсуфович Медведев, Дмитрий Анатольевич Новак, Александр Валентинович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама