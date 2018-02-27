Минфин готов дать право вводить сборы регионам, если они сами будут их администрировать

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минфин России согласен предоставлять регионам право самим ввозить торговые и туристические сборы только при условии, что они будут администрировать их своими силами. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

"Каждый субъект Федерации сам примет решение, нужен он (налоговой сбор - прим. ред.) или нет. Единственный момент, который важно подчеркнуть, - что сборы функционируют эффективно только в тех случаях, когда их администрированием занимаются региональные или местные власти, потому что там много мелких объектов контроля. Распространить это на территорию всей страны можно только при условии, что региональные власти будут уделять внимание их администрированию", - сказал он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов выступил за расширение списка регионов с правом введения туристического сбора. По его мнению, необходим фиксированный перечень сборов, которые имеют налоговую основу.

Трунин пояснил, что конструкция сбора такова, что контроль за объектом сбора должны осуществлять специальные органы региональной или местной власти. "Как бы важно это ни было для субъектов, в масштабах доходов, администрируемых налоговой службой, контроль за региональным или местным сбором не будет приоритетом. Так что если говорить о туристическом сборе, то мы его поддерживаем. Но это должен быть именно региональный сбор с участием региональных и местных властей в администрировании объектов обложения этого сбора", - отметил замглавы Минфина.

Замминистра подчеркнул, что пока эти вопросы обсуждаются в формате дискуссии. С 1 мая 2018 года в нескольких субъектах РФ будут проводиться пилотные проекты по так называемому курортному сбору. "Это механизм, широко используемый в мировой практике. Если мы согласились с тем, что он может быть введен, то почему бы его не сделать не столько курортным, сколько туристическим? В рамках расширения полномочий регионов в этом нет ничего плохого", - считает Трунин.

По его словам, в Налоговом кодексе в главах про торговый и курортный сборы уже прописано, кто и как осуществляет администрирование. Право регионов самостоятельно вводить сбор, если оно будет одобрено, станет элементом общей конструкции. "Надо расширять полномочия региональных и местных властей под контролем Федерации, надзорных и контрольных органов. Если у нас есть хотя бы несколько субъектов, которые могут эффективно обеспечивать элементы администрирования сами, мы должны это поддерживать", - уверен замминистра.