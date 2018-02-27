Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВС Татарстана продлил домашний арест бывшего главы Татфондбанка

Экономика и бизнес
27 февраля, 11:37 дата обновления: 27 февраля, 12:04 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 27, февраля. /ТАСС

О продлении домашнего ареста Роберту Мусину ходатайствовало следствие

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Татарстана удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшему главе обанкротившегося Татфондбанка Роберту Мусину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также

ВС Татарстана оставил экс-главу Татфондбанка Мусина под домашним арестом

Суд в Татарстане признал банкротом экс-главу Татфондбанка Мусина

Экс-глава Татфондбанка признал свою вину по четырем эпизодам

"Ходатайство поддержать, продлить срок домашнего ареста на два месяца и десять суток Роберту Мусину до 16 мая 2018 года", - сказал судья.

Также суд удовлетворил ходатайство защиты Мусина об изменении ограничений домашнего ареста и разрешил ему ежедневные прогулки вне дома по одному часу.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. В этот же день по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, до 16 апреля 2017 года был арестован бывший председатель правления кредитной организации Мусин, позже арест неоднократно продлевался. 26 января Приволжский районный суд Казани изменил меру пресечения на домашний арест до 6 марта. Арбитражный суд Татарстана 11 апреля 2017 года признал Татфондбанк банкротом.

Согласно предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

По информации следствия, Мусин полностью признал свою вину по четырем эпизодам по статье УК РФ "Злоупотребление полномочиями", сумма ущерба по ним составила 24,6 млрд рублей. Всего же Мусин подозревается в 21 эпизоде с общей суммой ущерба более 50 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан Проблемы банковской системы Татарстана
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама