НПФ "Будущее" сменил генерального директора

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор НПФ "Будущее" Николай Сидоров с 27 февраля покидает эту должность "в связи с окончанием контракта, чтобы сосредоточиться на развитии собственных проектов", сообщила пресс-служба фонда.

Должность гендиректора займет вице-президент фонда по продажам Мария Калинкина, сейчас она курирует взаимодействие с крупнейшими корпоративными клиентами, в числе которых ОАО "РЖД", ПАО "Северсталь".

"До конца первого квартала 2018 года будет осуществлена передача дел, в течение этого времени Николай Сидоров останется в компании в должности советника генерального директора", - говорится в сообщении.

Николай Сидоров возглавил НПФ "БУДУЩЕЕ" в апреле 2015 года. Под его руководством фонд присоединил НПФ "СтальФонд", НПФ "Уралсиб" и НПФ "Наше Будущее". Мария Калинкина с 2003 года по 2015 год работала в НПФ "Стальфонд", после объединения фонда с НПФ "Будущее" продолжила работу в объединенном фонде в качестве вице-президента по продажам.

НПФ "Будущее" занимает 3-е место на рынке по объему пенсионных накоплений (291,8 млрд руб.), в фонде застраховано 4,4 млн человек. Финансовая группа "Будущее", объединяющая НПФ "Будущее", "Телеком-союз", "Образование" и "Социальное развитие", входит в холдинг О1 Group Бориса Минца.