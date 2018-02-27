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ФАС разрешила Mail.Ru Group приобрести киберспортивную организацию ESforce

Экономика и бизнес
27 февраля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Стоимость покупки составит $100 млн, не включая погашение задолженностей компании

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство интернет-компании Mail.Ru Group о приобретении 100% акций киберспортивной организации ESforce, следует из материалов ведомства.

"По результатам рассмотрения ходатайства ФАС России установлено, что сделка, заявленная в указанном ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции. Руководствуясь п.1 ч.2 ст.33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

Интернет-компания Mail.Ru Group 19 января 2018 года подписала соглашение о приобретении 100% киберспортивной организации ESforce. Сделку стороны планируют закрыть в I квартале 2018 года.

Стоимость покупки составит $100 млн, не включая погашение задолженностей компании. При этом Mail.Ru Group в конце 2018 года планирует произвести дополнительные выплаты в размере около $20 млн.

В ноябре 2017 года Mail.Ru Group анонсировала появление собственной профессиональной киберспортивной лиги. В декабре 2017 года было объявлено о стратегическом партнерстве игрового направления с Федерацией компьютерного спорта России.

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