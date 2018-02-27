Кольцевую дорогу в обход Ростова-на-Дону планируют построить к 2025 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Кольцевую автодорогу в обход Ростова-на-Дону планируется построить к 2025 году, сообщил журналистам во время церемонии закладки символической капсулы в строительство дороги в обход Аксая (находится в 16 километрах от Ростова) во вторник губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы убеждены, что это (строительство обхода Аксая - прим ТАСС) - продолжение создания вокруг Ростова транспортного кольца. Мы планируем до 2025 года вокруг Ростова иметь… кольцо", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что власти региона рассчитывают начать строительство кольцевой дороги в обход Ростова в 2020 году. По словам губернатора, новая магистраль позволит пустить в обход города транспорт, идущий по федеральной трассе М-4 "Дон" в сторону Крыма и Кубани или в обратном направлении. Проект дороги планируется разработать в 2018-2019 годах.

Минтранс РФ поддержал идею властей Ростовской области о необходимости строительства обходной кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону осенью 2016 года. Голубев ранее отмечал, что через город проходит большой поток транзитного транспорта, что вызывает большие сложности на дорогах.