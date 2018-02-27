Роспотребнадзор назвал 17 отелей в Самарской области, завышающих цены перед ЧМ-2018

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Самарской области выявило 17 гостиниц, завышающих установленные предельные цены в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

В список попал самарский хостел "Гагарин", где стоимость проживания за сутки превысила предельную на 340%, гостиничный комплекс "Купеческий дом" (превышение на 140%, 167%, 256% и 344% в разных категориях номеров) и отель "Альмира" в Самаре (превышение на 124%). Также в списке оказалась и одна гостиница в Самарской области - парк-отель "Золотой берег" (превышение на 38,8% и 11% в разных категориях номеров).

"В отношении всех 17 субъектов составлены и направлены в суд исковые заявления о признании действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и о прекращении таких действий", - сообщили в ведомстве.

С 19 февраля работает всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу. Специалисты готовы предоставить консультации по вопросам ценообразования на гостиничные номера, реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей, подчеркнули в ведомстве.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена во всех городах, которые принимают турниры, постановлением правительства России № 89 от 10 февраля 2016 года. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Согласно постановлению, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве, например, номера эконом класса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных - 6570 рублей, в трехзвездочных - 10750 рублей.