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Nokia будет тестировать устройства в области интернета вещей в "Сколково"

Экономика и бизнес
27 февраля, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

В Nokia считают, что тесное сотрудничество с компаниями на базе инновационного центра "Сколково" станет важным шагом к успешному внедрению интернета вещей в России

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Компания Nokia открыла в инновационном центре "Сколково" лабораторию, специалисты которой будут создавать и тестировать решения и устройства в области интернета вещей (IoT), сообщает пресс-служба фонда "Сколково" во вторник.

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - концепция вычислительной сети физических предметов ("вещей"), которые имеют встроенные технологии для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Например, системы "умный дом", "умный транспорт", где устройства взаимодействуют не только с человеком, но и друг с другом.

"Цель лаборатории состоит в том, чтобы создать эффективную экосистему интернета вещей, упростить и ускорить разработку услуг в данной области и способствовать максимальному раскрытию огромного потенциала интернета вещей в России. Nokia считает, что более тесное сотрудничество с российскими компаниями на базе инновационного центра "Сколково" является важным шагом к успешному внедрению IoT в России", - считает вице-президент Nokia в регионе Восточной Европы Деметрио Руссо, слова которого цитирует пресс-служба.

Лаборатория Nokia намерена сотрудничать с партнерами и участниками "Сколково", включая технологические стартапы, которые создают перспективные IoT-решения, и оценивать эффективность их внедрения.

"В "Сколково" у стартапов есть инфраструктура для проектирования и прототипирования "умных устройств". Теперь у них появится возможность протестировать продукты и сервисы в партнерстве с Nokia. Это - большой и жизненно важный шаг в направлении коммерциализации перспективных отечественных разработок", - считает старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, "Ростелеком", "Сколково" и Nokia будут работать над созданием пилотной зоны сети 5G на территории инновационного центра. Такие сети более надежны и имеют более высокую скорость работы, чем существующие сейчас. Например, 5G сможет обеспечивать работу систем "умный город", "умный дом" и других приложений для интернета вещей.

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