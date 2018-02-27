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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил переносить столицу России каждые 12 лет

Экономика и бизнес
27 февраля, 12:22 UTC+3

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, такая мера будет способствовать ускоренному развитию экономики различных территорий

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Столица России может переезжать каждые 12 лет в новый город, чтобы способствовать более эффективному развитию экономики на различных территориях. Об этом во вторник на встрече с учеными новосибирского Академгородка заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы считаем, что было бы правильно варьировать и переносить каждые 12 лет столицу. Ничего в этом сложного с новыми IT-технологиями нет. Мы живем в новой реальности, Если раньше все средства связи, концентрация кремлевских кабелей и прочего была основной причиной, почему (сейчас) нельзя переносить столицу",- отметил Титов.

По его словам, регулярный перенос столицы будет способствовать ускоренному развитию экономики различных территорий, а период в 12 лет обусловлен длительностью двух президентских сроков. Согласно предложению Титова, при одном президенте столица находится в одном месте, а после него перебирается на другое, туда, где необходим существенные экономический подъем.

В качестве положительного примера смены столицы Титов привел опыт Бразилии, которая в 1960 году сделала главным городом Бразилиа, лишив этого статуса Рио-де-Жанейро, а также Казахстана, где в 1997 году столица перебралась из Алма-Аты в Акмолу (позднее Астана).  Бизнес-омбудмен также отметил, что в этой связи как столица может рассматриваться и Новосибирск как центр Сибири.

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Титов, Борис Юрьевич
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